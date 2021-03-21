Глава Башкирии о новых стелах при въезде в города и районы: «Это нужно было сделать»

Фото: Радий Хабиров, Vk















Фото: Радий Хабиров, Vk

Глава Башкирии Радий Хабиров 21 марта поделился с подписчиками фотографиями обновленных стел, которые встречают всех, кто въезжает в Чекмагушевский, Янаульский, Балтачевский, Кушнаренковский и другие районы республики. Сине-бело-зеленые контуры «горящего пламени» в цветах флага Башкортостана появились на месте старых полуразрушенных конструкций.

«Это нужно было сделать. Во время рабочих поездок по районам я не раз замечал, что в некоторых случаях даже название населённого пункта прочитать тяжело. Жаловались на состояние стел и жители. Теперь на обновлённых стелах – название республики, района или города, год основания, герб, уникальная информация, которая касается только определённой местности», — сообщил руководитель региона.

Новые стильные конструкции выполняют навигационную функцию, но они должны стать и визитными карточками самих районов, городов, сел, да и республики в целом.

«Чтобы любой желающий мог там, где это возможно, остановиться, сфотографироваться. Отсюда вытекают дополнительные задачи – парковочные карманы, площадки у самих стел. Пока это ещё планы, но потихоньку мы это сделаем и приведем в порядок все стелы на территории нашей республики», — подчеркнул Радий Хабиров.