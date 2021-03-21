Фото: sohowww.nascom.nasa.gov Жители Башкирии смогут увидеть соединение Венеры с Солнцем с помощью космических снимков Фото: sohowww.nascom.nasa.gov

Венера вступит в верхнее соединение с Солнцем 26 марта в 11 часов 56 минут. То есть с Земли Венера будет видна за Солнцем. И Солнце, и Венера будут находиться в созвездии Рыб.

«Соединением называют такое расположение планет, когда Земля, Солнце и планета находятся на одной прямой. Планета и Солнце в соединении имеют одинаковое прямое восхождение и находятся в одном созвездии. В это время планеты не видны, поскольку скрываются в солнечных лучах, — объяснили в Уфимском планетарии. — В верхнем соединении Солнце находится между Землей и планетой: планета видна за Солнцем и максимально удалена от Земли, имеет наименьший угловой размер».

После соединения с Солнцем Венера начнет постепенно удаляться от него к востоку, влево от Солнца, для нее начнется период вечерней видимости, но еще в течение трех недель после соединения она не будет видна из-за близкого расположения к Солнцу.

Наблюдать Венеру в марте и в апреле можно будет благодаря снимкам космической солнечной обсерватории SOHO, которые доступны по ссылке.