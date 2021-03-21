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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ

ОБЩЕСТВО

Глава Башкортостана Радий Хабиров 21 марта поздравил с профессиональным праздником работников жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, отрасли ЖКХ республики в этом году исполняется 90 лет.

«Вы встречаете эту дату достойными результатами. Благодаря добросовестному труду почти 30 тысяч работников жилищно-коммунальных организаций наши города и сёла, предприятия и социальные учреждения надежно обеспечены теплом, водой, газом и электроэнергией. Тем самым вы вносите значительный вклад в укрепление нашей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей, — отметил руководитель региона. — Работа в сфере ЖКХ требует высокого профессионализма, компетентности, полной самоотдачи. Коммунальным службам приходится работать в непростых условиях, нередко в круглосуточном режиме. Спасибо за ваш напряжённый и ответственный труд».

Особые слова признательности Радий Хабиров высказал ветеранам ЖКХ.

«Вы всегда были и остаётесь примером трудолюбия, бережно передаёте молодёжи лучшие традиции отрасли, — сказал глава РБ. — Нам предстоит ещё очень многое сделать. Сегодня коммунальный комплекс нуждается в цифровизации, повышении энергоэффективности жилых домов, улучшении качества питьевой воды. Необходимо укрепить институт собственников жилья, совершенствовать работу управляющих и подрядных организаций. В этот праздничный день желаю дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!».

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЖКХ
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