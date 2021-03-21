Фото: Ксения Калинина В Башкирии вновь похолодает до -20 градусов Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане в ближайшие три дня короткое потепление вновь сменится похолоданием. По данным Башгидрометцентра, в воскресенье, 21 марта, днем по республике местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха составит -4,+1 градус.

В понедельник, 22 марта, местами ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -8,-13, при прояснениях -15,-20, днем 0,-5, в горных районах до +5.

Во вторник, 23 марта, ночью и днем местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -5,-10, при прояснениях -10,-15, днем +3,-2.