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В Уфе в станции переливания крови объяснили, почему доноры ждали своей очереди на улице

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе в станции переливания крови объяснили, почему доноры ждали своей очереди на улице Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Уфе на входе в Республиканскую станцию переливания крови донорам пришлось ждать своей очереди на улице. Более 60 человек, пришедших сдать кровь, чтобы помочь больным, были вынуждены стоять под дождем и снегом, написала в соцсетях возмущенная уфимка. Она обратилась к руководству РСПК с просьбой организовать более удобный график забора крови для потенциальных доноров.

Как объяснили в Республиканской станции переливания крови, 20 марта был объявлен донорской субботой и одномоментный наплыв доноров утром в этот день был связан с личной инициативой граждан сдать кровь в собственный выходной день.

«РСПК осуществляет прием доноров по принципу бережливости, а именно исключительно в соответствии с потребностями медицинских организаций в компонентах крови. В зависимости от потребности медорганизаций в компонентах крови, один, два или все субботние дни в месяце объявляются рабочими. Заготовка компонентов крови в дополнительные дни может привести к списанию дорогостоящих компонентов по причине истечения срока годности, что является недопустимым, — сообщил главный врач РСПК Рамиль Хамитов. — В связи с противоэпидемиологическими мероприятиями в учреждении, необходимо соблюдать дистанции и проводить термометрию на входе, поэтому и образовалась очередь вне станции. Недовольств со стороны доноров не было. Специалисты станции переливания крови, несмотря на повышенную нагрузку, смогли оперативно принять всех доноров. Всего приняли 299 доноров крови и 34 донора антиковидной плазмы, отказов допущено не было. К 11.30 очередь устранили».
Для рационального использования своего времени потенциальные доноры могут воспользоваться информацией тайм-менеджмента на сайте РСПК.

По вопросам донорства крови можно обратиться к заведующему отделом комплектования донорских кадров по номеру телефона 8(347)2009401(149) или непосредственно к главному врачу по тел. 8(347)2009401.

 

ИА «Башинформ»

Теги: донорство крови
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