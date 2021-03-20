Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии с начала года в пожарах погибли более 70 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала года в пожарах погиб 71 человек, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным сиутациям.

За три месяца на территории республики произошло 1287 пожаров.

Значительная доля пожаров происходит по причинам неправильного устройства и нарушения правил эксплуатации печей в банях и саунах граждан, информирует Центр профилактики пожаров.

В связи с этим жителей республики призывают следить за исправным состоянием печного оборудования, печи не должны иметь трещин и прогаров; не допускать перекаливания печного оборудования, контролировать – не перегреваются ли прилегающие к печи и дымоходу строительные конструкции стен и перекрытий; не оставлять топящуюся печь без присмотра; во избежание получения ожогов не применять для розжига дров бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.