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В Башкирии с начала года в пожарах погибли более 70 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала года в пожарах погибли более 70 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии с начала года в пожарах погиб 71 человек, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным сиутациям.

За три месяца на территории республики произошло 1287 пожаров.

Значительная доля пожаров происходит по причинам неправильного устройства и нарушения правил эксплуатации печей в банях и саунах граждан, информирует Центр профилактики пожаров.

В связи с этим жителей республики призывают следить за исправным состоянием печного оборудования, печи не должны иметь трещин и прогаров; не допускать перекаливания печного оборудования, контролировать – не перегреваются ли прилегающие к печи и дымоходу строительные конструкции стен и перекрытий; не оставлять топящуюся печь без присмотра; во избежание получения ожогов не применять для розжига дров бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

 

ИА «Башинформ»

Теги: гибель на пожарах
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