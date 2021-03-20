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В Московской школе «Сколково» состоялась защита проектов развития Уфы и Стерлитамака

ОБЩЕСТВО

19 марта в Московской школе управления «Сколково» состоялась защита проектов развития Уфы и Стерлитамака. Их разработали городские команды, которые участвуют в программе подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России. В защите проектов в режиме видеоконференции принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Инициатор образовательной программы – госкорпорация «ВЭБ.РФ». Основная цель – формирование и обучение команд городских управленцев, способных разработать и реализовать проекты, которые позволят совершить прорыв в городском развитии и содействовать формированию комфортной городской среды. В 2020-2021 годах от Башкортостана на площадке Московской школы управления «Сколково» проходят обучение команды Уфы, Стерлитамака и Салавата. В их состав входят глава администрации города, его заместители по ключевым направлениям, должностные лица, курирующие вопросы градостроительной политики.

Представленные проекты оценивали эксперты во главе с президентом Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым. В числе основных критериев – новое позиционирование или специализация города, потенциальный эффект для муниципалитета, проработанность механизмов реализации и взаимосвязанность проектов в логике программы развития.

Так, Уфа представила проект «От индустриального города к городу новых возможностей». Он предполагает значительное преображение столицы Башкортостана к 2030 году в рамках трёх ключевых направлений: «Технологическая долина» (диверсификация экономики и развитие новых отраслей), «Город, открытый каждому» (создание комфортной городской среды) и «Город в парке» (создание уникальных парковых и общественных пространств).

«Я с удовольствием послушал доклад и полностью поддерживаю коллег, – отметил Радий Хабиров. – В Уфе мы хотим уйти от традиционных представлений о том, как должен развиваться город. И в рамках обучения хотим напитаться знаниями о современной урбанистике, инновационных подходах, вплоть до понимания, какие новые строительные материалы можно применять для создания удобной городской среды».
Стерлитамак в свою очередь представил проект «Город, удобный для жизни». Он предполагает ликвидацию экономической зависимости от крупных промышленных предприятий одной отрасли, развитие новых технологичных направлений и создание образовательной экосистемы.

«У Стерлитамака более традиционный подход к развитию города. И в этом нет ничего плохого. Потому что там работает очень прагматичная команда, которая прекрасно понимает: если на территории развито машиностроение и химическая промышленность, то нужно это учитывать, – сказал Радий Хабиров. – В то же время они молодцы, что включили в круг обсуждения удивительные природные объекты, которыми окружён Стерлитамак. Например, там находится шихан Торатау – наш кандидат на получение статуса геопарка ЮНЕСКО. Мой совет команде Стерлитамака: добавить в традиционный подход маленькую изюминку, немного помечтать».

 

ИА «Башинформ»

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