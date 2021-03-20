Фото: Олег Яровиков В Уфе на месяц введут ограничение движения для большегрузов Фото: Олег Яровиков

С 24 марта в столице Башкирии вводится запрет на передвижение по городу большегрузов. Продлится оно до 22 апреля. Уфимская мэрия рекомендует организациям до ввода ограничения завезти необходимые стройматериалы, оборудование, топливо и товары.

«Движение транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения на территории Уфы с превышением предельно допустимой нагрузки на ось возможно только при получении специального разрешения и возмещения, причиняемого автомобильным дорогам вреда. Размер оплаты зависит от веса перевозимого груза и от протяженности маршрута», — уточнили в администрации города.

Нарушителям режима грозит штраф до 500 тысяч рублей. Получить разрешение и оплатить можно будет на пяти временных постах контроля. Власти Уфы заверили, что все средства, полученные в качестве возмещения вреда автомобильным дорогам, будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования.