В Куюргазинском районе наградили победителей конкурса «Только смелым покоряется огонь»

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района









Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

В Куюргазинском районе подвели итоги муниципального этапа республиканского конкурса детского творчества «Только смелым покоряется огонь».

В нем приняли участие школьники и воспитанники детских садов из 17 образовательных учреждений района. Всего на конкурс было представлено более 80 работ, выполненных в разных стилях и техниках, с использованием всевозможных материалов.

Ребята в своих работах отразили будни огнеборцев на рисунках, макетах и даже смастерили мягкие игрушки, тем самым развивая свои творческие способности и углубляя свои познания в вопросах пожарной безопасности.

Конкурсные работы оценивались по трем номинациям: художественно-изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество, технические виды работ.

Определяя победителей, жюри учитывало оригинальность и новизну представленных работ, обращая особое внимание на соответствие пожарной тематике и художественное исполнение. Лучшие работы были отобраны для дальнейшего участия в республиканском этапе конкурса.

«Проблема пожарной безопасности в Башкортостане и у нас в районе всегда остается актуальной. Статистика прошлого года не утешительная по количеству пожаров, несчастных случаев, смертей в том числе. Поэтому для того чтобы усилить профилактическую работу, акцент сделан на воспитание соответствующего поведения у подрастающего поколения. Этот детский конкурс призван воспитать в детях чувства правильного обращения в сфере пожарной безопасности, раннего понимания необходимости соблюдения всех правил, а также на поднятие престижа работы пожарных служб», — прокомментировал глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.

По мнению начальника муниципальной пожарной охраны Куюргазинского района Владимира Лобанова, опыт проведения таких конкурсов надо обязательно продолжать, накапливать, продвигать.

«Наши дети – наше будущее. Очень важно, чтобы они заразились способностью реагировать в экстремальных ситуациях. Как правильно поступить в этой ситуации, куда позвонит. И самое главное они вникли в суть этого вопроса, в проблему, которая возникает во время возникновения пожара. Этот момент прослеживается в рисунках, в работах. Впечатление от конкурса самые положительные».

«Классно! Замечательно! Молодцы! Так держать! Данный конкурс — это прежде всего пропаганда безопасного образа жизни, безопасного поведения в быту, в общественных местах. Надеемся, в будущем кто-то из детей по зову сердца захочет поступить в МЧС России», — поделился своими впечатлениями начальник 12-й пожарно-спасательной части 126 Сергей Фадеев.

Директор районного Дома пионеров и школьников Николай Варнавский отметил, что получился прекрасный, познавательный конкурс.

«Меня порадовало проявленная выдумка, смекалка, фантазия детей их умение и желание творить своими руками. Приятно было видеть разнообразные работы и радостные, горящие глаза ребят и их родителей на церемонии награждения. Мы можем быть уверены в, том, что эти ребята станут надежными помощниками пожарных дружин и возможно выберут профессию, связанную с МЧС».

Наши воспитанники приняли активное участие на муниципальном этапе республиканского конкурса «Только сильным покоряется огонь» и многие ребята заняли призовые места. Вчера они со своими родителями ездили в администрацию нашего района на награждение Почетными грамотами. Там же состоялась встреча с сотрудниками МЧС. С этого мероприятия дети и родители приехали довольными, радостными и вдохновленными. Дети очень любят людей в форме. Огромное спасибо организаторам такого полезного мероприятия, — заведующий детского сада «Алсу» села Новомурапталово Куюргазинского района Файруза Закирова.

«Мой сын Степан Барановский участвует в конкурсе уже второй год. Совместно с дедом выполнили работу, оформили пожарный щит максимально приближенный к настоящему. Про работу пожарных Степан знает хорошо, так как дед работает пожарным. Он часто бывает в пожарной части. Смотрит, как пожарные занимаются, как техника там работает», — говорит отец одного из участников конкурса Роман Барановский.

«Мне 6 лет, я участвовал в конкурсе «Только смелым покоряется огонь». Мне очень понравилось рисовать пожарных. Я с мамой вчера ездил на праздник. Там я увидел много разных красивых рисунков. Я видел настоящих пожарников и пожарные машины. Когда вырасту, я стану полицейским. Я еще буду участвовать в таких интересных конкурсах», — рассказал воспитанник старшей группы детского сада «Алсу» Рафаэль Шамсутдинов.