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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 331

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 331 Фото: Олег Яровиков

Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обновил статистические данные по заболеваемости. За последние сутки число жертв COVID-19 увеличилось на три и достигло 331.

На 20 марта общее количество зараженных в регионе составляет 31 149 человек. За сутки плюс 115.

Согласно опубликованным данным справились со смертоносной инфекцией справились 25 717 жителей Башкирии. В данный момент на лечении находятся 5 101 пациент.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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