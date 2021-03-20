Фото: Олег Яровиков В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 331 Фото: Олег Яровиков

Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией обновил статистические данные по заболеваемости. За последние сутки число жертв COVID-19 увеличилось на три и достигло 331.

На 20 марта общее количество зараженных в регионе составляет 31 149 человек. За сутки плюс 115.

Согласно опубликованным данным справились со смертоносной инфекцией справились 25 717 жителей Башкирии. В данный момент на лечении находятся 5 101 пациент.