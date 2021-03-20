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При худшем сценарии половодья в зоне подтопления окажутся более 80 000 жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

При худшем сценарии половодья в зоне подтопления окажутся более 80 000 жителей Башкирии Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Более 20 тысяч спасателей и пять тысяч единиц техники и плавсредств подготовлены в Башкирии для прохождения весеннего половодья в 2021 году. Смотр сил и средств прошел на площади «Уфа-Арены».

Как сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, при худшем развитии сценария половодья в зону подтопления попадут 257 населенных пунктов и более 80 тысяч человек из 42-х муниципалитетов.

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов побывал в уфимском микрорайоне Затон, который чаще всего страдает от «большой воды»: это улицы Ахметова, Камышлинская, Малая Береговая и Серова.

«Проведены осмотры пунктов временного размещения людей, предназначенных для приема населения, пострадавшего при паводке. Проверена работа противопаводкового штаба на базе МПЧ «8 Марта». В основном, в городе Уфа в зону подтопления попадает частный сектор, и жители часто задают вопросы: что делать в случае подтопления и куда обращаться. Для этого созданы и закреплены за каждой подтопляемой территорией противопаводковые штабы, где работают диспетчеры и спасатели», — сообщили в пресс-службе Госкомитета.

Для потенциальных пострадавших от стихии готовят подвижные пункты питания, звенья подвоза воды.

 

ИА «Башинформ»

Теги: половодье, ЧС, подтопление
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