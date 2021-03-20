В Башкирии наказан стрелок из автомата в честь рождения сына

Полицейские установили личность жителя Башкирии, который отмечал рождение сына стрельбой из автомата. По данным пресс-службы МВД республики, мужчина доставлен в отдел.

«Изъято охолощенное оружие, предназначенное для имитации выстрела специальными холостыми патронами. В отношении местного жителя составлен протокол за нарушение ч.2 ст. 20.13. КоАП РФ о стрельбе из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах», — уточнили в ведомстве.

Ранее агентство «Башифнорм» сообщало о том, что инцидент зафиксирован в селе Красноусольском. Видео было опубликовано в социальных сетях.