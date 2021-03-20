УФАС по Башкирии не согласен с решением Арбитражного суда республики

Продолжается разбирательство, участником которого выступает УФАС по Республике Башкортостан.

Напомним, 24 июля 2020 года УФАС РБ выдал предупреждение № ТО002/01/15-2068/2020 в адрес Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Поводом стала жалоба ООО «Башкирэнерго» в УФАС по РБ на нарушение процедуры торгов и порядка заключения концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства.

13 августа 2020 года, не согласившись с предупреждением УФАС и будучи уверенной в правоте собственной юридической позиции, администрация Стерлитамака обратилась в Арбитражный суд РБ с заявлением об оспаривании предупреждения УФАС по РБ.

Арбитражный суд Республики Башкортостан под председательством судьи Бахтияровой Х.Р., рассматривая это дело в течение нескольких месяцев и всесторонне изучив его обстоятельства, удовлетворил требования администрации Стерлитамака, признав предупреждение УФАС по РБ незаконным, отменил его полностью (решение от 15.02.2021 по делу №А07-18799/20).

Главный аргумент решения Арбитражного суда РБ в том, что УФАС РБ при составлении предупреждения не проводил анализ на соответствие документов требованиям о концессиях, как того требует российское законодательство, чем, кроме всего прочего нарушил порядок действий и процедуру принятия подобных решений, предусмотренную законом, а так же собственными регламентами ФАС.

Антимонопольный орган остался не удовлетворён этим решением и обратился с жалобой в апелляционную инстанцию (копия документа есть в распоряжении редакции).

Однако по данному вопросу присутствуют две противоположные позиции антимонопольной службы.

Подавая заявку о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения монополист ООО «Башкирэнерго» допустило нарушения, и на данных основаниях заявка ООО «Башкирэнерго» была отклонена.

После того, как заявка ООО «Башкирэнерго» на право заключения концессионного соглашения была отклонена, компания обратилась с жалобами на действия администрации в антимонопольный орган – УФАС РБ. Антимонопольный орган своими решениями от 16 июля 2020 года сначала поддержал позицию администраций и в жалобе «Башкирэнерго» отказал.

Однако всего через несколько дней антимонопольный орган вынес прямо противоположное решение – «Предупреждение» администрации о возможном нарушении антимонопольных норм при заключении концессии. Это «Предупреждение» УФАС и было обжаловано администрацией в Арбитражном суде РБ.

Несмотря на прямые вопросы в и самом судебном заседании и официальные запросы, направленные редакцией по поводу двойственности позиции УФАС по одному и тому же вопросу, ясного ответа от башкирского антимонопольного органа получено не было. Нет его у редакции и до сих пор.

При этом, ООО «Башкирэнерго», вероятно осознавая результат рассмотрения жалобы, от своих требований отказалось. Более того, вышестоящий орган — ФАС по России подтвердил правомерность такой правовой позиции.

Кроме того, ознакомившись внимательно с текстом апелляционной жалобы УФАС РБ на решение арбитражного суда жалобы, «Башинформ» обратил внимание на трактовку антимонопольным органом по республике статьи 10 Гражданского кодекса РФ.

Так, антимонопольный орган считает, что «добросовестность участников хозяйственного оборота, предполагает, что они могут не предоставлять документы, которых требует российское законодательство». Редакция намерена обратиться в УФАС по РБ за комментариями по этому вопросу.

Подводя итоги сказанному, напрашивается вывод, что наличие двух противоположных позиций по одному и тому же вопросу у государственного органа дезориентирует участников рынка и приводит к многочисленным судебным разбирательствам. Позиция же суда в этом случае — единственно возможный вариант разрешения этого запутанного вопроса.