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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Год башкирской истории увидели свет книги о населенных пунктах республики

ОБЩЕСТВО

По предложению Курултая башкир 2021 проходит как Год башкирской истории. К этому событию, а также в преддверии Всероссийской переписи населения в Башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой увидели свет исторические издания.

«В последние годы заметно возрос интерес людей к истории своего народа, его происхождению и функционированию. Их стали интересовать семейные шежере – родословные, составляемые представителями той или иной фамилии на основе устных информативных и архивных материалов. Переизданы книги Анвара Асфандиярова «История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий» и «Аулы мензелинских башкир». Издания предназначены для краеведов, учителей и широкого круга читателей», — сообщили «Башинформу» в издательстве.

В книге «История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий» содержится материал по истории населенных пунктов 41 района Республики Башкортостан и башкирских поселений Пермского края и Свердловской, Самарской, Саратовской областей Российской Федерации. Сведения о каждом из районов даются на основе старого административно-территориального деления — волостного деления уездной территории. При этом учитываются кантонное и юртовое управление в первой половине XIX в.

Книга «Аулы мензелинских башкир» включает сюжеты населенных пунктов и Бугульминского, Елабужского, Сарапульского уездов.

«Содержание книги намного шире, чем название. Называется книга так, потому что представители потомков, переселенцев, оказавшись в Башкирии, по сегодняшний день убеждены в том, что они прибыли в этот край с «мензелинской стороны», хотя некоторые из них точно знают конкретные места выхода предков», — пояснили в издательстве.

Также издание познакомит читателя с краткой историей башкирских населенных пунктов Енейской, Байлярской, Булярской, Гарейской, Еланской, Иректинской, Киргизской, Сарайли-Минской и Юрмийской волостей Мензелинского, Бугульминского, Елабужского и Сарапульского уездов 4 губерний до 1913–1920 гг.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Год башкирской истории, книги
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