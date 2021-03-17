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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Половина из 41 тысяч обследованных школьников Башкирии нуждается в помощи стоматолога

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Половина из 41 тысяч обследованных школьников Башкирии нуждается в помощи стоматолога Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров на сегодняшнем заседании «Здравчаса» поручил организовать качественную и эффективную работу 66 лицензированных школьных стоматологических кабинетов, открытых в рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!».

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, с начала учебного года специалисты осмотрели 41 тысячу школьников. Каждому второму нужна помощь стоматолога. Более 11 тысяч учеников уже получили необходимое лечение

Кроме этого, работает передвижной модуль Республиканской детской стоматологической поликлиники. Сейчас специалисты принимают детей в Дуванском районе.

«На 2022 год мы увеличим количество школ, в которых откроем стоматологические кабинеты. Это очень важно для наших сёл, где порой нет детских стоматологов», — отметил глава региона.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Здоровая улыбка, стоматологическая помощь
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