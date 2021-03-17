Всероссийский конкурс красоты и традиций «Башкортостан гузэле-2021» объявил кастинг

В этом году конкурс пройдёт не только для девушек, проживающих в республике, но и для тех, кто родился или переехал в другой регион России, и чьи корни связаны с Башкортостаном. Кастинг пройдёт в Уфе 28 марта по адресу: ул. Кувыкина, 17, 2 этаж. Начало в 12.00.

К участию приглашаются девочки в возрастной категории от 5 до 12 лет, девушки от 13 до 18 лет и от 19 до 35 лет. По традиции в этом конкурсе жюри не ставит ограничений по росту, семейному статусу или знанию башкирского языка: конкурс проходит на двух языках – башкирском и русском.

«Уже начали приходить заявки из Воронежа, Челябинской области, ХМАО. Но самые активные – это, конечно, наши башкирские красавицы. Мы в прошлом году впервые сделали детскую возрастную категорию, и это была самая яркая изюминка мероприятия. Во всех возрастных номинациях участниц ждут отличные памятные призы, а победительница взрослой возрастной категории (19-35) получит суперприз – 100 тысяч рублей», — рассказала «Башинформ» директор конкурса Айгуль Утяганова.

Финал конкурса состоится в мае в ГКЗ «Башкортостан». Зрителей ждёт яркое и увлекательное шоу, выступление звезд сцены и много интерактива.

Организаторами конкурса являются студия «Театр-дефиле «Хомай» и РОО развития статуса женщины и активации ее роли в обществе «Общество башкирских женщин РБ». Положение о конкурсе и всю необходимую информацию можно найти в официальной группе ВКонтакте.