Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 72.96 ↓

EUR 86.98 ↑

17 марта Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Всероссийский конкурс красоты и традиций «Башкортостан гузэле-2021» объявил кастинг

ОБЩЕСТВО

В этом году конкурс пройдёт не только для девушек, проживающих в республике, но и для тех, кто родился или переехал в другой регион России, и чьи корни связаны с Башкортостаном. Кастинг пройдёт в Уфе 28 марта по адресу: ул. Кувыкина, 17, 2 этаж. Начало в 12.00.

К участию приглашаются девочки в возрастной категории от 5 до 12 лет, девушки от 13 до 18 лет и от 19 до 35 лет. По традиции в этом конкурсе жюри не ставит ограничений по росту, семейному статусу или знанию башкирского языка: конкурс проходит на двух языках – башкирском и русском.

«Уже начали приходить заявки из Воронежа, Челябинской области, ХМАО. Но самые активные – это, конечно, наши башкирские красавицы. Мы в прошлом году впервые сделали детскую возрастную категорию, и это была самая яркая изюминка мероприятия. Во всех возрастных номинациях участниц ждут отличные памятные призы, а победительница взрослой возрастной категории (19-35) получит суперприз – 100 тысяч рублей», — рассказала «Башинформ» директор конкурса Айгуль Утяганова.

Финал конкурса состоится в мае в ГКЗ «Башкортостан». Зрителей ждёт яркое и увлекательное шоу, выступление звезд сцены и много интерактива.

Организаторами конкурса являются студия «Театр-дефиле «Хомай» и РОО развития статуса женщины и активации ее роли в обществе «Общество башкирских женщин РБ». Положение о конкурсе и всю необходимую информацию можно найти в официальной группе ВКонтакте.

 

Лейла Аралбаева

Теги: конкурс красоты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе найдены человеческие черепа при ремонте труб
В Уфе в районе Дома печати работники наткнулись на неожиданные находки. Как информирует Telegram-канал «Уфимский фейсбук», мужчины занимались ремонтом тр
Элвин Грей ответил на упреки коллег из Татарстана о схожести шоу «Яңы моң» и «Яңа йолдыз»
Международный музыкальный конкурс Элвина Грея «Яңы моң», который недавно стартовал на Башкирском спутниковом телевидении, в Татарстане назвали ремейком.
В Башкирии начальник отдела полиции и его супруга обвиняются в самоуправстве
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Отдела МВД России по Мелеузовскому району и его супруги
Названы лучшие общественные организации Башкирии по защите прав потребителей
В Башкирии подвели итоги конкурса среди некоммерческих общественных организаций, занимающихся защитой прав потребителей и бесплатной юридической помощью
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть