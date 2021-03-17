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В Башкирии стартовал проект «Онлайн-школа общественных экологических инспекторов»

ОБЩЕСТВО

«Школа общественных экологических инспекторов» — это одна из составляющих масштабного федерального проекта «Экозабота» Общероссийского народного фронта. Подготовка неравнодушных граждан к сдаче квалификационных испытаний для получения удостоверения государственного образца в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора и Министерстве экологии и природопользования Республики Башкортостан очень актуальная на сегодняшний день задача.

«Контрольно-надзорные органы всегда заинтересованы в получении объективной обратной связи от активной и неравнодушной части наших граждан о состоянии окружающей среды и возможных нарушениях природоохранного законодательства, — Статус общественного инспектора, безусловно, предполагает и ответственность. Со всеми прошедшими обучение и получившими удостоверения будут регулярно проводиться совещания в формате ВКС, как на региональном так и на федеральном уровнях», — отметил член общественного экологического совета Минэкологии РБ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Мурад Шафиков.
«Любой желающий может зарегистрироваться на сайте проекта﻿, прослушать десять обучающих лекций и получить электронный сертификат. Потом необходимо подать соответствующее заявление, либо в управление Росприроднадзора, либо в региональное министерство экологии, чтобы пройти собеседование и получить документ государственного образца. Понимая, что е все экологические проблемы можно решить на региональном уровне, мы готовы выносить самые резонансные вопросы на федеральный уровень. У нас в этом плане есть понимание со стороны и Генеральной Прокуратуры РФ, и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ», — рассказала координатор работы с общественными экологическими инспекторами центрального штаба ОНФ Анастасия Матрошилова,
На сегодняшний день в «Школе общественных экологических инспекторов» зарегистрировались более 1,5 тысячи слушателей по всей стране, в планах по итогам года собрать отличившихся общественных инспекторов на ежегодный форум.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ОНФ, экология
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