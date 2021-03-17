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Башкирия почти на 40 млн рублей закупит препарат «Спинраза» от СМА

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Башкирия почти на 40 млн рублей закупит препарат «Спинраза» от СМА Фото: Олег Яровиков

Министерство здравоохранения Башкирии объявило аукцион о поиске поставщика препарата «Нусинерсен». На лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) с торговым названием «Спинраза» власти республики готовы потратить 39,6 млн рублей. Одна упаковка обойдется в 5,6 млн.

После заключения договора, согласно опубликованной документации, поставщик обязан поставить инъекции дозировкой 2,3 мг/мл в течение десяти дней. Электронный аукцион запланирован на 26 марта.

Ранее агентство «Башинформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава сообщало о том, что на территории республики проживает 42 пациента с диагнозом СМА. В 2020 году препарат «Спинраза» включили в список жизненно важных и необходимых лекарств.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Минздрав, СМА, Спинраза
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