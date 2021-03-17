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17 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В городе Октябрьском благодаря активности жителей появился новый сквер «Школьный»

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В 34-ом микрорайоне Октябрьского по программе «Формирование комфортной городской среды» открыли новый сквер «Школьный».

Местные жители сами выбрали место, где быть скверу, проголосовали за него в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Раньше возле многоэтажных домов не было зон для отдыха и прогулок, хотя микрорайон большой, в нем живут 12 тысяч жителей.

Новый городской сквер представляет собой полноценное пространство нового многофункционального формата. Утром здесь занимаются на уроках физкультуры близлежащей школы № 20. В парке отдыхают пожилые, родители с детьми, молодёжь. По внешнему кругу сквера обустроены велодорожка, дорожки для бега и скандинавской ходьбы, построены игровые и музыкальные площадки. Есть парковка для автомобилей и зона для пешеходов.

В Центре управления республикой сообщили, что у каждого жителя Башкортостана есть возможность выбрать то место в своем районе или городе, которое может быть благоустроено в 2022 году. Для этого надо участвовать в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды» на портале https://2.gorodsreda.ru/. Рейтинговое голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года через «Платформу обратной связи».

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЦУР
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