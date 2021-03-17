В Башкирии назначен новый начальник отдела ГИБДД по городу Октябрьский
В Башкирии назначен новый начальник отдела ГИБДД по городу Октябрьский Фото: ГИБДД по РБ
Руководитель республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов назначил нового начальника отделения управления по городу Октябрьский. Им стал 28-летний уроженец Белорецкого района Урал Аксанов.
Службу в органах внутренних дел начал с 2017 года после окончания с отличием Московского университета МВД России по специальности «Сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения». Проработал на различных должностях, в том числе инспектором группы розыска отдела ДПС, розыска и административной практики УГИБДД МВД по РБ.