Фото: пресс-служба Управления МВД по Уфе | Видео: пресс-служба Управления МВД по Уфе Полицейские вернули уфимцам Луну Фото: пресс-служба Управления МВД по Уфе | Видео: пресс-служба Управления МВД по Уфе

В Уфе у супружеской пары украли собаку породы бигль. Как сообщили в пресс-службе столичного Управления МВД, муж с женой и своим питомцем по кличке Луна пришли в торговый центр «Семья». Но поскольку с собаками вход был запрещен, они привязали животное к перилам. Спустя пять минут они вернулись и не нашли своего четвероногого друга.

Найти собаку полицейским и хозяевам удалось на сайте бесплатных объявлений. Кто-то хотел продать их питомца и заработать денег. Полицейские вышли на след автора сообщения. Оказалось, что он проживает в Черниковке и имеет девять судимостей за различные преступления.

По словам соседей, они слышали из-за его двери собачий лай. Мужчина сказал, что собаку он якобы купил у незнакомой женщины на улице, а потом сам планировал продать подороже.

«Владельцы собаки простили злоумышленника и забрали заявление, ведь главное для них – что лучший друг вернулся домой. Правда, без присмотра, Луну уже не оставляют», — отметили в ведомстве.