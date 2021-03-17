Глава Росстата рассказал, в чем его миссия в Башкирии

Глава Росстата Павел Малков, находящийся сейчас в Уфе с рабочим визитом, рассказал студентам, для чего он приехал в Башкирию.

«В чем моя миссия здесь? Сейчас идет серьезная конкуренция за умы, — сказал он студентам на открытой лекции в БашГУ. — Именно вам, студентам, менять мир. Куда вы пойдете, с каким пониманием, что вы будете делать — все это и определит нашу страну в дальнейшем. И сейчас я хочу показать Росстат, что это такое, чем он живет, показать наши некоторые подходы и принципы, чтобы вы, как минимум, почувствовали нас и сохранили у себя это ощущение, а как максимум, пришли потом к нам на работу».

Как отметил на лекции Павел Малков, для статистика очень важно «любить цифры и всегда хотеть учиться и развиваться дальше».

«В Росстате работают люди с большими компетенциями. Те данные, которые мы получаем, должны работать для интересов общества. Нам нужны люди, которые могут менять мир», — заявил он, подчеркнув при этом, что в последние годы наблюдается существенное омоложение главного статистического ведомства страны.

Средний возраст работников Центрального аппарата Росстата — 43 года, тех, кто работает в территориальных управлениях ведомства — 46 лет.

По словам Малкова, привлечь в штат креативных людей со всех уголков страны очень помогает ежегодный конкурс «Лидеры Росстата». Основные задачи всероссийского конкурса — поиск талантов, формирование кадрового резерва ведомства.

Благодаря такому конкурсному отбору в Росстате уже работает немало финалистов этого конкурса, участников образовательного слета «Росстат — платформа развития».

«Это обычные ребята. Их никто не продвигал, — подчеркнул Павел Малков. — Они просто умеют мечтать и идут к своей цели. Я приглашаю всех к участию в нашем конкурсе-2021».

Выступая перед студентами, глава Росстата подробно рассказал о работе своего ведомства, произошедших изменениях, новых и предстоящих проектах российской статистики, о проводимой сейчас цифровизации и внедряемых технологиях, стратегии 2024.

«Перед вами открыто много дверей. Я приоткрыл для вас еще одну — дверь в Росстат. Добро пожаловать в статистику», — заключил Павел Малков.

Как сообщал ранее «Башинформ» , в Башкирии займутся подготовкой кадров для сферы статистики. Соответствующая договоренность достигнута между Башкирским государственным университетом и Башстатом.

Подписанное 17 марта соглашение предусматривает участие БашГУ в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников Башстата.

Ожидается, что сотрудничество с одним из ведущих вузов республики даст серьезный импульс развитию статистики на региональном и муниципальных уровнях.