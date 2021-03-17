Фото: vk.com В Башкирии прокомментировали историю девочки, которая хочет лишить мать родительских прав Фото: vk.com

Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев прокомментировал историю девочки, которая в эфире федерального канала заявила о своем желании лишить родную мать родительских прав.

«Думаю, вчера многие из вас смотрели программу «Мужское Женское» на Первом канале. Обсуждали историю семьи Отрадных. Действительно, страшная ситуация. Органы опеки, в первую очередь, хотели сохранить семью. Но, к сожалению, не учитывали все факты», — объяснил он позицию органов опеки.

По словам мэра, он встретился и поговорил с девочкой. «Пока рано делать какие-то выводы. Будем разбираться. Ведется проверка, после которой будет дана соответствующая оценка действиям всех должностных лиц», — написал Мавлиев на своей странице в соцсетях.

Напомним, речь идет о матери пятерых детей из Нефтекамска. Женщина не занимается воспитанием и обеспечением своих детей, не работает, злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами. Кроме того, у нее нет постоянного места жительства, в связи с чем ее 16-летняя дочь хочет лишить ее родительских прав в отношении ее и 14-летнего младшего брата. Еще трое других её детей проживают в Ханты-Мансийском автономном округе с отцом. Несмотря на неоднократные обращения в отдел опеки и попечительства администрации Нефтекамска, до настоящего времени мать не лишена родительских прав и ее сын проживает с ней.

В настоящее время по данному факту следственными органами организован комплекс проверочных мероприятий. Следствию предстоит исследовать жилищно-бытовые и социальные условия проживания детей, изучить личность матери, истребовать и проанализировать служебную документацию администрации района, проверить полноту принимаемых мер должностными лицами органов опеки и попечительства в отношении семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.