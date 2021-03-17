Без холодного водоснабжения остались 13 жилых домов, школа, детский сад, два административных здания и два ЦТП.

«Уфаводоконал» сообщил об очередной утечке в столице Башкирии. Утром 17 марта по улице Российской, 64 из-за утечки, произошедшей в трубе внутри земли, отключена водопроводная линия.

В Уфе из-за утечки без холодной воды остались 13 жилых домов, школа и детсад Фото: ИА «Башинформ»

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