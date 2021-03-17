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17 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за утечки без холодной воды остались 13 жилых домов, школа и детсад

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе из-за утечки без холодной воды остались 13 жилых домов, школа и детсад Фото: ИА «Башинформ»

«Уфаводоконал» сообщил об очередной утечке в столице Башкирии. Утром 17 марта по улице Российской, 64 из-за утечки, произошедшей в трубе внутри земли, отключена водопроводная линия.

Без холодного водоснабжения остались 13 жилых домов, школа, детский сад, два административных здания и два ЦТП.

Адреса:

ул. Российская 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 – 9-13 эт.

ул. Д. Юлтыя 4, 4/1, 8 – 9-12 эт.

ул. Ш. Руставели 18, 20, 22/2 – 9 эт.

ул. Д. Юлтыя 6 – школа № 69

ул. Российская 11/2 – детский сад № 9

ул. Российская 19 – административное здание

ул. Российская 21 – административное здание

ул. Российская 19 – ЦТП № 632

ул. Ш. Руставели – ЦТП №630.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ХВС, отключение, Уфаводоканал
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