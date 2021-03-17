В Уфе из-за утечки без холодной воды остались 13 жилых домов, школа и детсад
В Уфе из-за утечки без холодной воды остались 13 жилых домов, школа и детсад Фото: ИА «Башинформ»
«Уфаводоконал» сообщил об очередной утечке в столице Башкирии. Утром 17 марта по улице Российской, 64 из-за утечки, произошедшей в трубе внутри земли, отключена водопроводная линия.
Без холодного водоснабжения остались 13 жилых домов, школа, детский сад, два административных здания и два ЦТП.
Адреса:
ул. Российская 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 – 9-13 эт.
ул. Д. Юлтыя 4, 4/1, 8 – 9-12 эт.
ул. Ш. Руставели 18, 20, 22/2 – 9 эт.
ул. Д. Юлтыя 6 – школа № 69
ул. Российская 11/2 – детский сад № 9
ул. Российская 19 – административное здание
ул. Российская 21 – административное здание
ул. Российская 19 – ЦТП № 632
ул. Ш. Руставели – ЦТП №630.