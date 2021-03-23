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Жители села в Башкирии жалуются на «космические счета» за отопление

ОБЩЕСТВО
Фото: читатели "Башинформ"

Жители села в Башкирии жалуются на «космические счета» за отопление Фото: читатели "Башинформ"

Жители некоторых улиц села Новокабаново Краснокамского района вынуждены платить ежемесячно по 30 тысяч рублей за отопление. Дело в том, что улицы Южная, Кольцевая, Нуртдинова, часть Нагорной не подключены к газоснабжению. Дома отапливаются централизованно, сумма в квитанции от «БашРТС» за месяц может перевалить 30 тысяч рублей.

Как рассказала корреспонденту «Башинформа» местная жительница Бинария К., 15 лет жители Новокабаново не могут добиться газификации, хотя расстояние до газопровода — около 100 метров. Она утверждает, что проект газификации прошел госпроверку, на реализацию требуется 10,5 млн рублей.

«30 000 рублей — такие счета нам приходят и мы их оплачиваем. Раньше, когда платили по среднему весь год, суммы были 12 тысяч, после установили счетчики и платили уже по ним, и так третий год. Приходят космические цифры. Мы были на приеме в администрации Краснокамского района, руководители сами были в шоке. Только благодаря тому, что мой муж работал военным, у нас были деньги оплачивать эти счета. Нам очень нужен газ, потому что платить такие бешеные деньги уже скоро не хватит ресурсов. В администрации района нас поддержали. Когда мы купили этот дом в 2012 году, тарифы БашРТС были на уровне 600 рублей за Гкал. Сейчас они уже больше двух тысяч. То есть за восемь лет цена поднялась в более чем три раза. Когда мы заселились, мы платили за дом 2500 рублей», — рассказала Бинария.

Местная жительница, воспитывающая 26 детей, рассказала корреспонденту, что из-за большого потребления электроэнергии местные сети перегружены и не справляются с нагрузкой. Поэтому, как отметила женщина, из строя выходит техника и электрооборудование. «Весной рано отключают отопление. Появляется сырость. Если бы был газ, мы бы включали тогда, когда нам нужно: и осенью, и весной. Счета за отопление большие: только за декабрь нам пришло 37 000 рублей за дом 260 квадратных метров. За январь пришло около 30 000 рублей, за февраль 18 000 рублей. Третий год так живем. Дровами топить — это надо целый день сидеть и топить кому-то, целые сутки», — рассказала жительница.

В администрации Краснокамского района рассказали, что в 2020 году была подана заявка в Министерство сельского хозяйства республики о выделении финансовых средств из федерального бюджета на 2021 год на строительство газопровода по улице Нуртдинова в селе Новокабаново.

«Но так как в 2021 году в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» были внесены изменения, то все объекты по газоснабжению были исключены из перечня для рассмотрения в Министерстве сельского хозяйства РБ. Также была подана заявка на выделение финансовых средств из бюджета республики на 2021 год в ГКУ «Управление капитального строительства РБ». Документы находятся на рассмотрении, ждем результатов», — сообщила сотрудник администрации Краснокамского района Алена Шангареева.
16 марта администрация направила письмо на имя Главы региона Радия Хабирова об оказании содействия в финансировании этих объектов. «Башинформ» обратился за комментарием в пресс-службу Главы РБ.

В «БашРТС» прокомментировали, что счета за отопление складываются из личного потребления тепла домом, отплата начисляется по счетчикам. Основное топливо, на котором работают котельные — газ. «Задача БашРТС — бесперебойное и качественная поставка ресурса до границы дома. А как этот ресурс распределяется внутри дома — зона ответственности УК и собственников, как в данном случае в частном доме», — сообщили в пресс-службе ООО «БашРТС».

 

Вероника Нигматуллина

Теги: отопление, БашРТС, квитанции, платежки
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