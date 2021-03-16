Радий Хабиров рассказал об открытии швейного производства в Благовещенске

В Благовещенске готовится к открытию новое швейное производство. В ТОСЭР «Благовещенск» зашел новый резидент — ООО «ИГНИС», сообщил на своей странице в соцсетях Радий Хабиров.

Здесь уже налажен пошив спецодежды. Костюмы сварщиков, защитные комбинезоны, огнестойкое трикотажное белье заказывают крупные предприятия.

Сейчас идет подбор кадров – всего будет создано 60 новых рабочих мест. Ближайший ориентир в работе – увеличить объем производства и обеспечить качественной спецодеждой предприятия не только республики, но других регионов страны.

Инвестор вкладывает в производство 23 миллиона рублей, получает субсидию на покупку промышленного швейного оборудования, льготное финансирование, послабления в налогах. Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с льготными условиями на сайте ТОСЭР.

«В республике, кроме Благовещенска, мы развиваем еще 4 территории опережающего социально-экономического развития: в Белебее, Учалах, Нефтекамске и Белорецке. Поддерживаем, как можем, и знаем – они еще выстрелят», — отметил Глава республики.