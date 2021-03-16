В Уфе открылся первый в Башкирии Центр полезной дневной занятости для инвалидов «РИТМ»









16 марта в Уфе состоялось открытие первого в Башкирии Центра полезной дневной занятости для инвалидов «РИТМ».

Проект направлен на развитие в республике интеграционных трудовых мастерских для людей с ограниченными ментальными и физическими возможностями. До 2024 года в республике должно быть создано не менее 30 таких центров, призванных приобрести полезные профессиональные навыки инвалидам, неспособным трудоустроиться на открытом рынке труда.

На базе пилотного Центра «РИТМ» будут отработаны концептуальные направления работы мастерских, порядок приема, возможные формы, виды деятельности и дневной занятости инвалидов. Также в рамках пилота будет проработан механизм оказания инвалидам в полустационарной форме обслуживания социальных услуг, которые в дальнейшем могут быть оказаны за счет средств республиканского бюджета по разработанным индивидуальным программам.

В Центре «РИТМ» размещены учебный класс, комната для проживания (учебно-тренировочная квартира), отделение декоративно-прикладного творчества, швейное отделение, гончарное дело, прачечная, комната для мастеров, кухня. Для всех видов деятельности приобретено соответствующее оборудование. С инвалидами будут работать четыре мастера и куратор проекта.

Ежедневно на постоянной основе в Центре полезной дневной занятости для инвалидов будут заняты не менее 20 молодых людей с инвалидностью. Для них будут организованы социальная трудовая занятость, отдых, мероприятия для развития навыков социально приемлемого поведения.

В учебной квартире в рамках курсов от 5 до 30 дней будут проживать инвалиды с ментальными и иными нарушениями развития. Здесь они будут жить по режиму дня (подъем, утренние процедуры, приготовление завтрака, сбор «на работу»). Людей с ограниченными возможностями научат самостоятельному проезду на транспорте, приготовлению еды, сервировке стола, уборке посуды и помещения, уходу за вещами. Постояльцы смогут научиться составлять список продуктов для похода в магазин, обращаться с деньгами, ходить самостоятельно в театры, кино, музеи, посещать спортивные занятия, бассейн. Для молодых людей будут проводить профориентационные мероприятия, определят в них наклонности к видам труда.

Центр находится по адресу: г. Уфа, ул. Парковая, 9.

Справка. По последним данным, в Башкирии проживает около 268 тысяч инвалидов, из них 74 тысячи трудоспособных инвалидов, работающих — 16,5 тысячи или 22%.