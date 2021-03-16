Фото: НПЦ по использованию ОКН В Башкирии предстоит определить границы более 30 тысяч памятников археологии – ученые Фото: НПЦ по использованию ОКН

В Башкирии определены (в том числе с границами) около 4 тысяч памятников археологии, это не более 10% от всех существующих в регионе, уверены ученые. Несколько последних лет сотрудники НПЦ по охране и использованию объектов культнаследия используют для этой работы воздушную геодезию и фотограмметрию – цифровую обработку аэросъемки. Так им удается находить археологические объекты без земляных работ.

«Таким же образом в Южной Америке были найдены памятники культуры майя глубоко в джунглях. В целом эта технология не нова, ее давно используют в кино, в компьютерных играх. Уже есть более новые методы, они пока обкатываются», — рассказали специалисты НПЦ Рамиль Насретдинов и Роман Габитов.

По их словам, за последние три года соратники установили границы 300 памятников – известных и новых. Эти данные отражаются в Кадастровой карте.

Молодые ученые рассказали, что работа проводится с апреля порой по декабрь, пока земля не покроется снегом. Так, в прошлом сезоне они обнаружили около 50 курганов и два крупных могильника.

«Самое интересное – когда удается обнаружить места, где жили люди. В прошлом году участвовали в раскопках в Хайбуллинском и Абзелиловском районах. Там обнаружены два поселения бронзового века – 20-18 века до нашей эры. Исследовали могильник эпохи раннего железа (5-4 века до н. э.), где оказались восемь погребений со стрелами, оружием, бусинами с золотой фольгой, бронзовыми зеркальцами», — рассказали археологи.

В прошлом же году была проведена работа по определению границ памятников на территории ландшафтного музея-заповедника «Ирендык» в Баймакском районе. На площади 25 тыс. га здесь располагаются около 300 археологических объектов. В предстоящем сезоне ученые планируют принять участие в их раскопках, а также работать над цифровым «портретом» другого крупного историко-культурного пространства – заповедника «Шульган-Таш».