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В Минэкологии Башкирии назвали источник розлива нефтепродукта на реке Уфа

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

В Минэкологии Башкирии назвали источник розлива нефтепродукта на реке Уфа Фото: Минэкологии РБ

В Минэкологии Башкирии назвали источник розлива нефтепродукта на реке Уфа. О появлении подозрительного пятна на поверхности водоема в районе улицы Набережной напротив жилых домов 67-71 в микрорайоне Сипайлово сообщили местные жители, информировало агентство.

Как сообщили в природоохранном ведомстве, в данном месте в реку выходит труба ливневой канализации с набережной, которая эксплуатируется Спецуправлением по ремонту и содержанию искусственных сооружений (МБУ СУРСИС).

По результатам анализов отобранных проб воды в месте загрязнения содержание нефтепродуктов было в пределах 4 ПДК. Для локализации загрязнения были установлены боновые заграждения, проведена обработка акватории сорбентом. По заключению специалистов, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Установлено, что нефтепродукт был слит неустановленными лицами в колодец ливневой канализации около дома 69 по улице Набережной.

 

ИА «Башинформ»

Теги: экология
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