Новый фирменный раздаточный пункт «Молочной кухни» открылся в селе Ермекеево

В Ермекеевском районе Башкортостана открылся новый раздаточный пункт ГАУ РБ «Молочная кухня». Бесплатную молочную продукцию здесь будут получать 45 малышей.

«Они переводятся из раздаточных пунктов, которые ранее располагались на базе Госаптеки, где родители получали сухие смеси и молочную продукцию промышленного производства. Теперь получатели будут обеспечены «молочкой» из натурального сырья местных производителей», – сообщил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

Фирменный раздаточный пункт располагается в селе Ермекеево по улице Карла Маркса, дом 28. Выдача бесплатной продукции будет осуществляться по понедельникам и средам с 8.30 до 17.30, обед с 14.00 до 15.00. Продукцию ГАУ РБ «Молочная кухня» здесь также могу приобрести все желающие.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Минторга РБ, сегодня в Республике Башкортостан продукцию «Молочной кухни» на бесплатной основе получают 23398 детей из малоимущих семей, 47 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 467 беременных женщин и кормящих матерей.

Справка

ГАУ РБ «Молочная кухня» сформировано семь полноценных производственных площадок мощностью до 5 тонн молока в сутки и 130 раздаточных пунктов молочной продукции и сухих смесей. 53 из них работают в полную неделю и помимо выдачи бесплатной продукции производят ее продажу всем желающим. Приобрести продукцию «Молочной кухни» в розницу можно в магазинах торговых сетей «Байрам», «Ярмарка», «Дворик», «Апельсин», «Аксарлак» и «Стерх».

Кроме того, для получателей из ряда населенных пунктов организованы раздаточные пункты в виде автолавок, которые курсируют по малым населенным пунктам города Уфы и Нефтекамска, а также Уфимского, Краснокамского, Белорецкого, Туймазинского, Белебеевского, Кармаскалинского и Ишимбайского районов.