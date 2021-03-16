Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.23 ↓

EUR 87.35 ↑

16 марта Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Туристичекий поток в Капову пещеру вырос на 17% в 2020 году

ОБЩЕСТВО
Фото: визуализация проекта

Туристичекий поток в Капову пещеру вырос на 17% в 2020 году Фото: визуализация проекта

В 2020 году количество посетителей главной туристической достопримечательности Башкирии – пещеры Шульган-таш (Каповой), выросло на 17% по сравнению с 2019-м, и составило 60 тысяч человек, сообщил агентству директор музея-заповедника Фавзиль Маликов. «И это при том, что в мае и июне туристическая деятельность была приостановлена», — напомнил он.

Мониторинг турпотока ведется с 2014 года, и в среднем он прибавлялся на 7% ежегодно. После сдачи в эксплуатацию здания музейного комплекса (ожидается в июне текущего года; начато в 2018-м; вложения республиканского бюджета – 500 млн руб.) прирост турпотока ожидается «на 30-40% в течение первых двух лет, а через пять лет надеемся привлечь до 150 тысяч туристов», анонсировал руководитель.

Одновременно со строительством здания шла работа по его наполнению, рассказал Фавзиль Маликов. Для музея создается 3D-модель Каповой пещеры, исполнители – французские специалисты. Это нужно не только для оригинального дизайна, но и в случае закрытия пещеры на какой-то период, на чем настаивают ученые в целях сохранения объекта.

«Для привлечения туристов нужна соответствующая инфраструктура. У нас разработан генеральный план развития, в конце мая он будет представлен в Доме Республики. Объявим поиск инвесторов для строительства гостиницы, глэмпинга, торговых точек. Брендбук для печатной и сувенирной продукции разработан, скоро начнем его использовать», — сообщил директор музея.

Так как на территории заповедника строительство запрещено, под комплекс был выделен участок рядом с ней. В 2020 году была решена одна из основных туристических проблем музея: была построена дорога от трассы до места назначения.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Шульган-Таш, Капова пещера, туризм, музейный комплекс
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Благодарю врачей за сына»: в роддоме Уфы провели сложную операцию беременной женщине
В уфимский роддом №3 в феврале на сроке в 30 недель обратилась беременная женщина с клиникой разрыва матки по рубцу. Врачи приняли решение об экстренной
Как пройдут выборы в Государственную Думу России в 2021 году
В этом году в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Подробнее рассказываем, как они будут организованы в 2021 году. К
На канале «Россия-1» искали приемных родителей для 4 братьев и сестер из детдома Уфы
На канале «Россия-1» искали приемных родителей сразу для четырех родных братьев и сестер из Уфы, которые волею судьбы остались без семьи и оказались в де
В Башкирии для пациентов больницы поставили фальсифицированные масло и сыр
Более 105 кг сыра и 100 кг масла было забраковано специалистами Россельхознадзора. Партии, так называемых, молочных продуктов поставили в Туймазинскую ЦР
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть