Фото: визуализация проекта Туристичекий поток в Капову пещеру вырос на 17% в 2020 году Фото: визуализация проекта

В 2020 году количество посетителей главной туристической достопримечательности Башкирии – пещеры Шульган-таш (Каповой), выросло на 17% по сравнению с 2019-м, и составило 60 тысяч человек, сообщил агентству директор музея-заповедника Фавзиль Маликов. «И это при том, что в мае и июне туристическая деятельность была приостановлена», — напомнил он.

Мониторинг турпотока ведется с 2014 года, и в среднем он прибавлялся на 7% ежегодно. После сдачи в эксплуатацию здания музейного комплекса (ожидается в июне текущего года; начато в 2018-м; вложения республиканского бюджета – 500 млн руб.) прирост турпотока ожидается «на 30-40% в течение первых двух лет, а через пять лет надеемся привлечь до 150 тысяч туристов», анонсировал руководитель.

Одновременно со строительством здания шла работа по его наполнению, рассказал Фавзиль Маликов. Для музея создается 3D-модель Каповой пещеры, исполнители – французские специалисты. Это нужно не только для оригинального дизайна, но и в случае закрытия пещеры на какой-то период, на чем настаивают ученые в целях сохранения объекта.

«Для привлечения туристов нужна соответствующая инфраструктура. У нас разработан генеральный план развития, в конце мая он будет представлен в Доме Республики. Объявим поиск инвесторов для строительства гостиницы, глэмпинга, торговых точек. Брендбук для печатной и сувенирной продукции разработан, скоро начнем его использовать», — сообщил директор музея.

Так как на территории заповедника строительство запрещено, под комплекс был выделен участок рядом с ней. В 2020 году была решена одна из основных туристических проблем музея: была построена дорога от трассы до места назначения.