Фото: Ксения Калинина В Башкирии начальник отдела полиции и его супруга обвиняются в самоуправстве Фото: Ксения Калинина

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника Отдела МВД России по Мелеузовскому району и его супруги. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в преступлениях по статьям «самоуправство», «пособничество в самоуправстве» и «злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в феврале-марте 2018 года обвиняемая по просьбе предпринимательницы, занимающейся торговлей обувью, оформила на себя кредитные договоры на сумму более 420 тысяч рублей. Коммерсант обещала вносить ежемесячные платежи до полного погашения долгов, но позже она перестала выходить на связь, скрывалась и была задержана сотрудниками полиции в Москве. Сейчас в отношении нее в суде рассматривается уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 10 млн рублей.

Опасаясь, что женщина не будет выполнять свои обязательства, обвиняемая обратилась к своему супругу и попросила его организовать ей беспрепятственный доступ в магазин обуви и изъять товар.

«В январе 2019 года начальник отдела полиции, используя свое должностное положение, привлек для этих целей своих подчиненных. В результате неправомерных действий супругов из торгового объекта вывезено свыше 380 пар обуви на общую сумму более 1,6 млн рублей, которой обвиняемая распорядилась по своему усмотрению», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Обвиняемые не признали свою вину. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество на сумму 770 тысяч рублей.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.

«По данному факту руководством МВД по Республике Башкортостан назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника к установленной законом ответственности», — прокомментировали в пресс-службе МВД РБ.