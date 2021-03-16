В России намерены ужесточить наказание за «пьяное» вождение
В России намерены ужесточить наказание за «пьяное» вождение Фото: Ксения Калинина
За систематическое вождение в нетрезвом состоянии максимальный срок лишения свободы будет увеличен с двух до трех лет. Соответствующие поправки в УК РФ разработало МВД России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Изменения внесены в статью 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Если гражданин был судим по указанной статье ранее, ему может быть назначен штраф в размере до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.
Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде водителям грозит уголовное наказание в виде штрафа 100-300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.
По информации издания, в пояснительной записке к документу отмечается , что существующие меры не сдерживают пьяных водителей. «На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль», — отмечают авторы поправок.
Как сообщает «Коммерсантъ», в Генпрокуратуре, Верховном суде, СК, государственно-правовом управлении президента изменения поддержали.