Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за два месяца диспансеризации выявлено 5 513 случаев заболеваний Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за два месяца диспансеризации выявлено 5 513 случаев заболеваний, сообщила на оперативном совещании в администрации Уфы начальник отдела организации оказания амбулаторной медицинской помощи Минздрава РБ Альбина Танцыкужина.

Из них на первом месте болезни системы кровообращения – 2 141 случаев, на втором месте болезни органов пищеварения – 666 случаев, на третьем месте болезни органов дыхания – 490 случаев.

Впервые выявлены 21 случай злокачественных новообразований, 162 случая сахарного диабета, 1 281 случай болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, 262 случая ишемической болезни сердца.

По итогам осмотра под диспансерное наблюдение взяты 4 828 человек, направлены на дополнительное диагностическое исследование – 1 920 человек, на санаторно-курортное лечение – 2 624 человека, для решения вопроса об оказании высокотехнологичной медицинской помощи направлены 69 пациентов, сообщила Альбина Танцыкужина.

За январь-февраль первый этап диспансеризации прошли свыше 105 тысяч человек. Всего в этом году планируется осмотреть 939 058 человек, сообщало ранее агентство.

Диспансеризация проводится один раз в три года в возрастные периоды, начиная с 18 лет и далее кратностью 3 года. В этом году ее проходят люди, рожденные в: 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979 годах. Исключение составляют граждане старше 40 лет, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, «блокадники». Они могут обследоваться ежегодно.

Для прохождения диспансеризации жителям республики нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, либо записаться на прием по телефону 13-01, а также через портал Госуслуг или мобильное приложение «К врачу».

Добавим, что с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым работник для прохождения диспансеризации имеет право на освобождение от работы на один день один раз в три года, а пенсионеры и работники предпенсионного возраста – на два рабочих дня ежегодно. Для этого нужно заранее согласовать необходимую дату с работодателем и написать на это число заявление об освобождении от работы в свободной форме.