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16 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Больше всего уфимцы недовольны уборкой снега в городе

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Больше всего уфимцы недовольны уборкой снега в городе Фото: ИА «Башинформ»

Больше всего жители Уфы недовольны уборкой снега в городе и в целом темой благоустройства, сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отдела социальных коммуникаций администрации столицы Алина Бикбулатова по результатам анализа обращений граждан в систему «Инцидент менеджмент».

Только за последнюю неделю марта поступило 137 обращений с жалобами на несвоевременную очистку дорог от снега. Автомобилисты жаловались на сужение полос автомобильных дорог и колейность. Пешеходы выражали недовольство тем, что снегом завалены тротуары и передвигаться приходится по проезжей части. Также отмечались сложности передвижения в межквартальных проездах и во дворах из-за не вывезенного снега. Были сообщения о наледи на козырьках крыш.

Не снижается количество обращений уфимцев и по вопросам, касающимся сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Так, поступили вопросы, почему в столице сносят старинное здание на улице Владивостокской, по поводу строительства двух высоток между универмагом «Уфа» и пятиэтажкой на Кадомцевых, 15, будет ли снос частного сектора по улице Братской, что будет с земельным участком по улице Сочинской, где раньше располагалась Уфимская епархия. Также уфимцы просят спасти дом Бухартовских.

Поступают в систему «Инцидент менеджмент» недовольства долгим ожиданием общественного транспорта, водителями частных маршруток, требующими от пассажиров наличный расчёт. Горожане также пишут, что табло на умных остановках маленькое и на нем ничего не видно. Оставляют комментарии о неочищенных урнах на остановках.

Среди проблемных автобусных маршрутов называются №215 — медики не могут доехать до Базилевки, №220 — невозможно уехать в поселок 8 Марта в микрорайоне Затон, в день ходят только два автобуса, пишут граждане. Пассажиры просят вернуть 260-й маршрут по улице Российской до Авроры. Спрашивают, почему пропали все автобусы с улицы Ленина.

 

ИА «Башинформ»

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