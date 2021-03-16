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16 марта Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Названы лучшие общественные организации Башкирии по защите прав потребителей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минторга Башкирии

Названы лучшие общественные организации Башкирии по защите прав потребителей Фото: пресс-служба Минторга Башкирии

В Башкирии подвели итоги конкурса среди некоммерческих общественных организаций, занимающихся защитой прав потребителей и бесплатной юридической помощью по разрешению спорных ситуаций.

Ежегодный конкурс проводится в рамках государственной программы «О защите прав потребителей в Башкирии», успешно реализуемой уже четвертый год, подчеркнули в региональном Министерстве торговли и услуг.

«Всего за время действия этой программы выделено субсидий на сумму, превышающую 4,5 млн рублей. Кроме того, ежегодно для общественных организаций проводятся конкурсы на предоставление президентских грантов, грантов Главы Башкирии и администрации Уфы, — пояснил первый замминистра торговли и услуг региона Азат Аскаров. — Со своей стороны, Минторгом оказывается информационная и методическая поддержка, проводятся семинары совместно с Ресурсным центром Общественной палаты».
Всего в этом году жюри рассмотрело более 20 конкурсных материалов от восьми некоммерческих организаций Башкирии по пяти номинациям.

В номинации «Профессиональная досудебная защита прав потребителей» первое место заняла общественная организация «Уфасити.ми».

Лучшей в номинации «Информационно-просветительская деятельность» признана региональная общественная организация «Правда».

В номинации «Профессиональная судебная защита прав потребителей» первое место присуждено региональной общественной организации «Форт-Юст».

Первое место в номинациях «Социально ориентированная общественная деятельность» и «Общественный контролер года» заняла организация «Защита прав потребителей» из Октябрьского.

 

Галина Бахшиева

Теги: конкурс, общественные организации, защита прав потребителей
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