Фото: пресс-служба Минторга Башкирии Названы лучшие общественные организации Башкирии по защите прав потребителей Фото: пресс-служба Минторга Башкирии

В Башкирии подвели итоги конкурса среди некоммерческих общественных организаций, занимающихся защитой прав потребителей и бесплатной юридической помощью по разрешению спорных ситуаций.

Ежегодный конкурс проводится в рамках государственной программы «О защите прав потребителей в Башкирии», успешно реализуемой уже четвертый год, подчеркнули в региональном Министерстве торговли и услуг.

«Всего за время действия этой программы выделено субсидий на сумму, превышающую 4,5 млн рублей. Кроме того, ежегодно для общественных организаций проводятся конкурсы на предоставление президентских грантов, грантов Главы Башкирии и администрации Уфы, — пояснил первый замминистра торговли и услуг региона Азат Аскаров. — Со своей стороны, Минторгом оказывается информационная и методическая поддержка, проводятся семинары совместно с Ресурсным центром Общественной палаты».

Всего в этом году жюри рассмотрело более 20 конкурсных материалов от восьми некоммерческих организаций Башкирии по пяти номинациям.

В номинации «Профессиональная досудебная защита прав потребителей» первое место заняла общественная организация «Уфасити.ми».

Лучшей в номинации «Информационно-просветительская деятельность» признана региональная общественная организация «Правда».

В номинации «Профессиональная судебная защита прав потребителей» первое место присуждено региональной общественной организации «Форт-Юст».

Первое место в номинациях «Социально ориентированная общественная деятельность» и «Общественный контролер года» заняла организация «Защита прав потребителей» из Октябрьского.