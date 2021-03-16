Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии до конца года на трассе Р-240 освещение установят во всех населенных пунктах Фото: ИА «Башинформ»

167-километровый кабель проложили вдоль трассы Уфа — Оренбург в Башкирии и уже установили пять тысяч фонарных столбов. По сообщению Минтранса республики, до конца 2021 года освещение появится во всех населенных пунктах вдоль автодороги Р-240.

«Включение искусственного электроосвещения будет производиться поэтапно. Следующее подключение планируется летом 2021 года. Речь идет об участке от Уфы до Стерлитамака, а также о населенных пунктах Николаевский, Зирган, Мелеуз, Ольховка, Аскарово, Старомурапталово, Новомурапталово, железнодорожных переездах и мостовых сооружениях», — уточнили в пресс-службе министерства.

С установкой столбов освещения республиканские власти намерены сократить количество ДТП на трассе федерального значения.