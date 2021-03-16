Уфимцев призывают сдать на переработку пакет с пакетами
Для жителей столицы Башкортостана во Всемирный день прав потребителей 17 марта откроются специальные пункты приема пластиковых материалов. Уфимцев призывают сдать на переработку пакет с пакетами.
Сбор будет организован с 15 до 18 часов в магазинах «Магнит» по адресам:
— ул. М. Жукова, 30;
— ул. Дагестанская, 2;
— ул. Менделеева, 137;
— ул. Аксакова, 60.
Каждый участник получит лотерейный билет, который позволит в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» выиграть сертификаты в рестораны, салоны красоты, кофейни, автомойки; билеты в театры, музеи, кино или мультиварку.