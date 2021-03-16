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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителя Башкирии за нарушение масочного режима оштрафовали на 7,5 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Жителя Башкирии за нарушение масочного режима оштрафовали на 7,5 тысяч рублей Фото: Валерий Шахов

42-летний житель села Николо-Березовка дважды нарушил статью административного кодекса РФ и заплатит весомый штраф. По данным пресс-службы Краснокамского межрайонного суда, в сентябре 2020 года мужчину оштрафовали за нарушение масочного режима. Тогда суд назначил наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.

«Нарушитель не сделал правильных выводов и вновь попался в общественном месте без маски уже в январе 2021-го. Несмотря на то, что штрафы по второй части статьи начинаются от 15 тыс. рублей, суд принял во внимание ряд исключительных обстоятельств и проявил снисхождение к нарушителю», — уточнили представители суда.

В итоге селянин заплатит 7,5 тысяч рублей за отсутствие маски в общественном месте.

 

ИА «Башинформ»

Теги: масочный режим, коронавирус
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