В Башкирии пропал 52-летний Ильдар Зарипов

В Башкирии волонтеры ищут 52-летнего Ильдара Саетгалиевича Зарипова (1968 г. р.). Житель города Туймазы пропал еще месяц назад, его местонахождение неизвестно с 16 февраля 2021 года.

Как сообщают добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан», приметы пропавшего: рост 168 см, плотного телосложения, волосы темно-коричневые, глаза зеленые. Был одет: синяя куртка со светоотражателями, синие болоньевые штаны, бежево-коричневый свитер, черная шапка-ушанка.

Телефоны: 8-800-700-54-52 или 112.