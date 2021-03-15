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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пропал 52-летний Ильдар Зарипов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии волонтеры ищут 52-летнего Ильдара Саетгалиевича Зарипова (1968 г. р.). Житель города Туймазы пропал еще месяц назад, его местонахождение неизвестно с 16 февраля 2021 года.

Как сообщают добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан», приметы пропавшего: рост 168 см, плотного телосложения, волосы темно-коричневые, глаза зеленые. Был одет: синяя куртка со светоотражателями, синие болоньевые штаны, бежево-коричневый свитер, черная шапка-ушанка.

Телефоны: 8-800-700-54-52 или 112.

 

ИА «Башинформ»

Теги: поиск людей
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