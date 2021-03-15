В Башкирии стартовал прием заявок на соискание Общественной награды «Отцовская доблесть»

До 15 апреля принимаются заявки на второй республиканский конкурс на соискание Общественной награды «Отцовская доблесть».

Организатор — Общественная палата Республики Башкортостан. От муниципального образования принимается не более 10 заявок.

Напомним, конкурс проводится с февраля 2020 года в рамках плана мероприятий на 2019-2025 годы по реализации на территории Республики Башкортостан второго этапа Концепции семейной политики РБ на период до 2025 года.

Награда «Отцовская доблесть» учреждена для морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, воспитывающих детей, ведущих здоровый образ жизни, создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей и традиций, улучшения нравственной атмосферы в обществе, принимающих активное участие в общественной жизни муниципального образования и Республики Башкортостан.

Участниками конкурса могут стать граждане России, проживающие на территории Башкортостана на менее 5 лет, воспитывающие детей (в том числе усыновленных и удочеренных детей) не менее 5 лет.

«Конкурсная комиссия будет учитывать исключительные личные заслуги в воспитании детей либо успехи самих детей, например, достижение высоких производственных, спортивных, творческих и иных показателей; получение детьми и (или) родителями государственных наград за совершение мужественных, героических поступков, многолетний добросовестный труд; другие заслуги», — отметил временной рабочей группы Общественной палаты Республики Башкортостан по выдвижению номинантов на соискание общественной награды «Отцовская доблесть», заместитель председателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов.

При представлении к награде учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Ходатайство о награждении общественной наградой «Отцовская доблесть» инициируется в коллективах предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовой формы и вносится через Общественный совет (палату) при Администрации городского округа (муниципального района) Республики Башкортостан, на территории которого проживает семья кандидата.

В адрес Общественной палаты Республики Башкортостан в срок до 15 апреля текущего года необходимо направить пакет наградных материалов, указанных в Положении, на электронный адрес [email protected], с пометкой «Отцовская доблесть». Дополнительная информация 280-82-36.

Все представленные в Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан материалы на бумажных и электронных носителях передаются в Конкурсную комиссию, которая по результатам рассмотрения наградных материалов в срок до 14 мая текущего года вносит кандидатуры на рассмотрение Совета Общественной палаты Республики Башкортостан для принятия окончательного решения.

Решение Совета Общественной палаты Республики Башкортостан о награждении общественной наградой «Отцовская доблесть» будет размещено на официальном сайте.

Предварительно награждение общественной наградой «Отцовская доблесть» и диплома к награде запланировано ко Дню отца в России (20 июня – в 2021 году).

В прошлом году на первый республиканский конкурс на соискание Общественной награды «Отцовская доблесть» было подано 106 заявок. Памятными плакетками и дипломами Общественной палаты РБ награждены 27 отцов.