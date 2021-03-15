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«Благодарю врачей за сына»: в роддоме Уфы провели сложную операцию беременной женщине

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео уфимского роддома №3 | Видео: Роддом №3 Уфы

«Благодарю врачей за сына»: в роддоме Уфы провели сложную операцию беременной женщине Фото: стоп-кадр видео уфимского роддома №3 | Видео: Роддом №3 Уфы

В уфимский роддом №3 в феврале на сроке в 30 недель обратилась беременная женщина с клиникой разрыва матки по рубцу. Врачи приняли решение об экстренной операции — лапаротомии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ, интраоперационно был диагностирован разрыв матки по рубцу по типу его «расползания», проведено УЗИ плода. Консилиум врачей решил восстановить целостности матки и пролонгировать беременность. Женщина согласилась.

«Интраоперационно начата токолитическая терапия, которая была продолжена в послеоперационном периоде. Пациентка велась совместно с профессором, доктором медицинских наук Федерального Центра им Кулакова Романом Шмаковым. Дана высокая оценка нашей работе, ведь по данным мировой и отечественной литературы в мире описаны единичные случаи подобных операций. В нашем роддоме уже проведены три вмешательства с благоприятным исходом для матери и ребенка, что, несомненно, важно для нас», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Лиана Савина.

Плановое кесарево сечение женщине провели на 38 неделе. У нее родился здоровый мальчик весом 2,7 кг, ростом 49 см. Маму и ребенка выписали домой на четвертые сутки.

«Это мой второй долгожданный ребенок, которого мы с мужем запланировали, очень сильно ждали, хотели. На 30-31 неделе я почувствовала острую боль внизу живота. Мы с мужем вызвали «скорую», меня привезли в третий роддом. Меня осмотрели, поставили диагноз «разрыв матки по рубцу». Решили делать экстренное кесарево, во время операции мониторили, сделали УЗИ ребенка. Врачи предложили ушить рубец на матке, на что я согласилась. После чего мы проходили беременными еще месяц, затем провели кесарево сечение. Я родила здорового сына. Я очень благодарна врачам за ту поддержку, которую они в течение месяца оказывали, терпели мои капризы», — поделилась пациентка роддома Екатерина.

По данным Минздрава Башкирии, каждая четвертая беременная родоразрешается путем операции кесарева сечения. Разрыв матки во время беременности или в родах – тяжелейшее проявление акушерского травматизма и одна из причин перинатальной заболеваемости и смертности. В структуре причин массивных акушерских кровотечений разрыв матки занимает 3 место после гипотонических кровотечений и отслойки нормально- или низко расположенной плаценты.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЗ РБ, операция
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