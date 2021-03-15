Фото: стоп кадр видео На канале «Россия-1» искали приемных родителей для 4 братьев и сестер из детдома Уфы Фото: стоп кадр видео

На канале «Россия-1» искали приемных родителей сразу для четырех родных братьев и сестер из Уфы, которые волею судьбы остались без семьи и оказались в детском доме. Дети стали героями рубрики «У Вас будет ребенок» передачи «Когда все дома». Выпуск можно посмотреть по ссылке.

Как сообщили в Управлении по опеке и попечительству администрации Уфы, все дети попали в детское учреждение одновременно. В одном из детских домов Уфы они находятся уже почти год, с апреля 2020 года.

Камилю — 11 лет, Тане — 9 лет, Кате — 7, Косте — 4 года. Старшие дети проявляют невероятную заботу о младших. Во всем детском доме не сыскать дружнее семьи, рассказывают педагоги.

Камиль – доброжелательный, отзывчивый, любознательный и коммуникабельный ребенок, увлекается баскетболом. Татьяна – открытая контактная девочка, любит общаться на различные темы, а также рисовать и играть в различные игры со сверстниками. Катя – общительная, спокойная, дисциплинированная, самостоятельная в суждениях и выводах, любит читать, собирать пазлы. Обе девочки пока мечтают стать парикмахерами. Младший Костя проявляет любознательность в совместных играх и занятиях. У всех ребят одна мечта – жить в дружной семье.

После выхода передачи в эфир в управление по опеке стали поступать обращения с намерением взять детей в семью.

«От кандидатов в приемные родители поступают обращения, работа по подбору семьи продолжается», — рассказала начальник отдела семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управления, Эльза Муслимова.

Те, кого заинтересовала судьба детей, могут обращаться в Управление по опеке и попечительству Уфы по телефонам: +7 347 279‑91-85, +7 347 279‑91-84.

Видеопаспорты других детей из Башкортостана, которые ищут родителей, можно найти на сайте проекта для усыновителей «Видеопаспорт». За время сотрудничества Уфы с проектом удалось устроить в семьи 110 детей-сирот из детских учреждений столицы.