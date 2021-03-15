Фото: Олег Яровиков Малые города Башкирии получат более 500 млн рублей на создание комфортной городской среды Фото: Олег Яровиков

Из выделенных на 2021 год из федерального бюджета 1,77 млрд рублей на благоустройство 130 общественных территорий Башкирии 520 млн рублей направят на реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

Так, до 30 мая должны завершиться все работы в Янауле, Агидели, Мелеузе, Дюртюлях и селе Николо-Берёзовка Краснокамского района, которые стали победителями первого этапа конкурса 2020 года.

«По конкурсным проектам важно уложиться в контрольные сроки, – обратился Глава Башкирии Радий Хабиров к главам городов и районов, получивших гранты в рамках Всероссийского конкурса. – Иначе вы подставите подножку тем 14 муниципалитетам, которые отправятся за победой следом за вами».

С 1 мая благоустройство общественных территорий начнется в Баймаке, Белорецке, Благовещенске, Давлеканово, Сибае и Учалах, а также в Зилаире и селе Воскресенское Мелеузовского района, которые победили во втором этапе Всероссийского конкурса-2020. Завершить все работы планируется до 1 ноября.