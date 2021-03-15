В Уфе родители старшеклассников смогут сдать ЕГЭ вместе с детьми

27 марта в Уфе родители старшеклассников смогут сдать ЕГЭ вместе со своими детьми. Башкортостан в пятый раз присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам, лучше познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Мероприятие состоится с 10.30 до 12.30 часов в Республиканской художественной гимназии-интернате им. К.А. Давлеткильдеева по адресу: ул. Ст. Кувыкина, 100. Все пришедшие пройдут через необходимые процедуры экзамена, зарегистрируются, заполнят бланки, увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Родители смогут проверить свои знания по русскому языку – это единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в этом году.

Для участия в акции необходимо направить заявку до 15 марта в Министерство образования и науки РБ на почту [email protected] либо по телефонам горячей линии ЕГЭ: 8 (347) 218-03-81 или 8 (347) 218-03-28.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В этом году в Башкортостане сдача Единого государственного экзамена для выпускников 2021 года будет проводиться только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля. Кроме того, в этом году для выпускников 11-х классов досрочный период проведения экзаменов отменен. О других новшествах сдачи ЕГЭ читайте в материале «Башинформа».