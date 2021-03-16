Важно знать: жителям Башкирии помогут оценить свой риск тяжелого течения COVID-19

Жители Башкирии, еще не переболевшие COVID-19, смогут узнать, насколько их организм подвержен риску тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Такую возможность предоставила Лаборатория «Гемотест», разработавшая специальный комплекс из двух анализов.

Согласно данным Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция протекает более тяжело при повышенной свертываемости крови и наличии сахарного диабета.

На основе этих данных «Гемотест» включил в свой комплекс исследования для выявления преддиабета и нарушений системы свертываемости крови.

Первый показатель, нужный для оценки риска – гликированный гемоглобин. Он поможет понять, как часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения на протяжении трех месяцев до анализа. Это исследование позволяет выявить нарушение углеводного обмена на ранней стадии и предупредить развитие сахарного диабета.

Второй показатель – международное нормализованное отношение, или МНО. Эта величина характеризует общее состояние свертывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Ее применяют для общей, или скрининговой, оценки состояния системы свертывания крови.

Стоимость анализа – 620 рублей (Стерлитамак, Ишимбай, Салават – 590 рублей) без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста». Получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Республике Башкортостан:

Уфа

Первомайская, 37

Просп. Октября, 172

Ленина, 43

Стерлитамак

Гоголя, 98

Ишимбай

Просп. Ленина, 66

Салават