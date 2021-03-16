Важно знать: жителям Башкирии помогут оценить свой риск тяжелого течения COVID-19

Важно знать: жителям Башкирии помогут оценить свой риск тяжелого течения COVID-19партнерский материал
Жители Башкирии, еще не переболевшие COVID-19, смогут узнать, насколько их организм подвержен риску тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Такую возможность предоставила Лаборатория «Гемотест», разработавшая специальный комплекс из двух анализов.
Согласно данным Минздрава РФ и Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция протекает более тяжело при повышенной свертываемости крови и наличии сахарного диабета.
На основе этих данных «Гемотест» включил в свой комплекс исследования для выявления преддиабета и нарушений системы свертываемости крови.
Первый показатель, нужный для оценки риска – гликированный гемоглобин. Он поможет понять, как часто уровень глюкозы в крови значительно превышал нормальные значения на протяжении трех месяцев до анализа. Это исследование позволяет выявить нарушение углеводного обмена на ранней стадии и предупредить развитие сахарного диабета.
Второй показатель – международное нормализованное отношение, или МНО. Эта величина характеризует общее состояние свертывающей системы, риск развития тромбозов или кровотечений. Ее применяют для общей, или скрининговой, оценки состояния системы свертывания крови.
Стоимость анализа – 620 рублей (Стерлитамак, Ишимбай, Салават – 590 рублей) без учета взятия биоматериала. Уточнить информацию о комплексе и узнать о правилах подготовки к исследованию можно на официальном сайте «Гемотеста». Получить результаты можно там же, в личном кабинете, либо на электронную почту. Если при заказе указать свой номер телефона, то на него придет бесплатное SMS-уведомление.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Республике Башкортостан:
Уфа
- Первомайская, 37
- Просп. Октября, 172
- Ленина, 43
Стерлитамак
- Гоголя, 98
Ишимбай
- Просп. Ленина, 66
Салават
- Калинина, 72