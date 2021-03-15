Фото: ИА «Башинформ» В нескольких школах Башкирии из-за опасных условий закрыли пищеблоки Фото: ИА «Башинформ»

В Чишминском районе закрыли производственные помещения, которые представляли опасность для здоровья учащихся трех школ.

Специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарных норм в образовательных учреждениях Чишминского района. Выяснилось, что в трех школах недостаточно помещений для организации питания детей.

Так, в одном помещении сотрудники пищеблока обрабатывали овощи, готовили салаты и первые блюда на двух производственных столах. Подвоз продуктов осуществлялся через горячий цех.

Суд постановил приостановить деятельность пищеблоков школы в селе Кара-Якупово и филиала школы имени Мустая Карима села Кляшево в деревне Арово – на 15 суток, а школы имени Мустая Карима в селе Кляшево – на 10 суток до устранения нарушений.

Судебные приставы Чишминского района опечатали помещения.

«Руководству вручено предупреждение об уголовной ответственности в случае неисполнения требований исполнительного документа», — сообщили в пресс-службе ведомства.