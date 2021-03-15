Гострудинспекция признала факт трудовых отношений между работодателем и погибшими рабочими

Государственная инспекция труда по Республике Башкортостан в судебном порядке доказала связь между двумя погибшими в 2020 году в результате несчастных случаев строителями и их работодателями.

Речь идет о двух уфимских организациях — ООО «Фирма «АСК» и ИП Мальцев Н. В., сообщается на официальном сайте ведомства. Компании работали на объектах в качестве субподрядчиков ООО «Фирма СУ-10».

Напомним, оба факта смертельного травматизма на стройке произошли в прошлом году с разницей в два месяца. В апреле на строительной площадке в Советском районе Уфы на голову монтажника упал кирпич, а в феврале на строящемся заводе в Булгаково с 5-метровой высоты в технический проем провалился маляр.

Рабочие скончались от полученных травм, у них остались семьи и маленькие дети. Объединяющим стало и то, что оба работодателя не признавали факт наличия трудовых отношений с ними, пояснили в ведомстве.

Однако Гострудинспекции удалось в судебном порядке это доказать. Так, договор ГПХ, заключённый ООО «Фирма АСК» с монтажником, фактически регулирующим трудовые отношения, впоследствии позволил государственному инспектору труда связать данный несчастный случай с производством.

- Это значит, что семья погибшего сможет получить хотя бы страховую выплату. По результатам проведённого дополнительного расследования работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафов, в отношении директора организации материалы направлены в следственный комитет, — сообщается Гострудинспекцией.

Во втором случае с пострадавшим также не были оформлены трудовые отношения: отсутствовал вообще какой-либо договор. Маляр работал на территории строящегося завода по производству алкогольной продукции в селе Булгаково Уфимского района. Генеральный подрядчик ООО «Фирма СУ-10» без согласования с застройщиком (АО «Башспирт») привлёк к работам на объекте ИП Мальцева Н.В., которым, в свою очередь, на стройку был допущен пострадавший.

Гострудинспекция содействовала в подаче искового заявления супругой погибшего в Советский районный суд Уфы, далее обжаловала вынесенное не в пользу работника решение в Верховном суде РБ. В результате генподрядчик «СУ-10» и пострадавшая сторона договорились о компенсации: вдове обещали квартиру и заработную плату погибшего мужа за три года.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова заметила, что ведомство помогает добиться справедливости, однако зачастую судебные процессы могут затянуться, и призвала ответственно относиться к оформлению трудовых отношений.