Гострудинспекция признала факт трудовых отношений между работодателем и погибшими рабочими
Государственная инспекция труда по Республике Башкортостан в судебном порядке доказала связь между двумя погибшими в 2020 году в результате несчастных случаев строителями и их работодателями.
Речь идет о двух уфимских организациях — ООО «Фирма «АСК» и ИП Мальцев Н. В., сообщается на официальном сайте ведомства. Компании работали на объектах в качестве субподрядчиков ООО «Фирма СУ-10».
Напомним, оба факта смертельного травматизма на стройке произошли в прошлом году с разницей в два месяца. В апреле на строительной площадке в Советском районе Уфы на голову монтажника упал кирпич, а в феврале на строящемся заводе в Булгаково с 5-метровой высоты в технический проем провалился маляр.
Рабочие скончались от полученных травм, у них остались семьи и маленькие дети. Объединяющим стало и то, что оба работодателя не признавали факт наличия трудовых отношений с ними, пояснили в ведомстве.
Однако Гострудинспекции удалось в судебном порядке это доказать. Так, договор ГПХ, заключённый ООО «Фирма АСК» с монтажником, фактически регулирующим трудовые отношения, впоследствии позволил государственному инспектору труда связать данный несчастный случай с производством.
- Это значит, что семья погибшего сможет получить хотя бы страховую выплату. По результатам проведённого дополнительного расследования работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафов, в отношении директора организации материалы направлены в следственный комитет, — сообщается Гострудинспекцией.
Во втором случае с пострадавшим также не были оформлены трудовые отношения: отсутствовал вообще какой-либо договор. Маляр работал на территории строящегося завода по производству алкогольной продукции в селе Булгаково Уфимского района. Генеральный подрядчик ООО «Фирма СУ-10» без согласования с застройщиком (АО «Башспирт») привлёк к работам на объекте ИП Мальцева Н.В., которым, в свою очередь, на стройку был допущен пострадавший.
Гострудинспекция содействовала в подаче искового заявления супругой погибшего в Советский районный суд Уфы, далее обжаловала вынесенное не в пользу работника решение в Верховном суде РБ. В результате генподрядчик «СУ-10» и пострадавшая сторона договорились о компенсации: вдове обещали квартиру и заработную плату погибшего мужа за три года.
Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова заметила, что ведомство помогает добиться справедливости, однако зачастую судебные процессы могут затянуться, и призвала ответственно относиться к оформлению трудовых отношений.
- Нами наработана хорошая практика установления фактов трудовых отношений в судебном порядке, — отмечает заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.
— В связи с тем, что в первом случае работодатель (ООО «Фирма «АСК») пытался обжаловать решение Кировского районного суда г. Уфы в Верховном суде, а во втором (с ИП Мальцев Н. В.) мы в апелляции оспаривали решение Советского районного суда г. Уфы, процесс длился долго, очень жаль было родственников, которым пришлось через всё это пройти.
Практика такова, что при несчастном случае предприятие, где с работником не заключён трудовой договор, всячески пытается избежать ответственности, открещивается от работника – поэтому призываем не соглашаться на работу без оформления трудовых отношений – помимо риска в любую минуту остаться без зарплаты, это имеет ещё более серьёзные последствия.