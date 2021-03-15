В Архангельском районе прошел фестиваль «Легенды Башкирии»

Фото: Мирон Доровских

























































Фото: Мирон Доровских

14 марта в деревне Аскино Архангельского района прошел фестиваль «Легенды Башкирии. Архангельский район», посвященный Масленице.

Мероприятие прошло на открытом воздухе в 100 км от города Уфы рядом с Аскынской ледяной пещерой, которую гости также могли посетить. Идейный вдохновитель фестиваля — известная путешественница по Башкирии и активистка Рина Гринберг.

Для участников фестиваля были организованы конкурсы, игры и забавы. Желающие могли прокатиться на лошадях или в повозке по окрестностям. Так как мероприятие было посвящено Масленице, гостей угощали блинами по старинным традиционным и веганским рецептам.

Под занавес праздника провели ритуал сжигания соломенного чучела, а бирские стрельцы показали свое представление с элементами исторической реконструкции.

Организаторы — экологическое объединение «Тенгри»» при поддержке Госкомитета РБ по туризму и администрации Архангельского района Башкирии.

Фестиваль был реализован с использованием средств гранта Главы РБ при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ.