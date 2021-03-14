Фото: ИА «Башинформ» На поверхности реки Уфы появилось подозрительное пятно Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии напротив дома №71 по улице Набережной реки Уфы на поверхности реки было обнаружено подозрительное пятно, предположительно нефтепродукта. Сообщение о случившемся поступило в информационно-диспетчерский центр города днем 14 марта.

На место выезжали представители Управления гражданской защиты столицы, в том числе сотрудники Поисково-спасательного отряда, Министерства природопользования и экологии РБ, ГУП «Уфаводоканал», МУП «СУРСИС». Причина появления данного пятна выясняется.

«Специалисты Минэкологии РБ взяты пробы воды для анализа. Спасатели провели обработку акватории сорбентом на площади 6 кв. м. Распространение вещества не допущено, угрозы для жизни и здоровья людей нет», — прокомментировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.