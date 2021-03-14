Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.50

EUR 87.79

15 марта Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На поверхности реки Уфы появилось подозрительное пятно

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На поверхности реки Уфы появилось подозрительное пятно Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии напротив дома №71 по улице Набережной реки Уфы на поверхности реки было обнаружено подозрительное пятно, предположительно нефтепродукта. Сообщение о случившемся поступило в информационно-диспетчерский центр города днем 14 марта.

На место выезжали представители Управления гражданской защиты столицы, в том числе сотрудники Поисково-спасательного отряда, Министерства природопользования и экологии РБ, ГУП «Уфаводоканал», МУП «СУРСИС». Причина появления данного пятна выясняется.

«Специалисты Минэкологии РБ взяты пробы воды для анализа. Спасатели провели обработку акватории сорбентом на площади 6 кв. м. Распространение вещества не допущено, угрозы для жизни и здоровья людей нет», — прокомментировали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: УГЗ по Уфе
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Православные Башкирии сегодня отмечают Прощеное воскресенье
Сегодня православные отмечают особый день, предваряющий самый длительный в году семинедельный Великий пост. Это Прощеное воскресенье: люди просят друг у
Дневное тепло придет в Башкирию в третьей декаде марта
Положительные дневные температуры установятся в Башкирии только в третьей декаде марта. По данным федеральных метеосайтов, первая весенняя оттепель, к
В Башкирии потеплеет до 0 градусов
В начале следующей недели в Башкирии потеплеет до 0 градусов, сообщили синоптики республики. По данным Башгидромета, сегодня в регионе ожидается перемен
В Стерлитамаке совершен наезд на 11-летнюю девочку
В Стерлитамаке совершен наезд на девочку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, сообщили в Управлении ГИБДД по Башкирии. «13 марта,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть